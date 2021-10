Le geste de grande classe de Bruno Venanzi après Standard-OHL

La fin de match entre le Standard et OHL était totalement folle hier soir. Les Rouches menaient 2-0 alors qu'il ne restait que 5 minutes à jouer et se sont fait rejoindre dans les derniers instants du match.

Des supporters présents dans le stade n'ont pas du tout digéré ce scénario de naufrage de leur équipe et l'ont fait savoir en lançant des pétards sur la pelouse. L'un d'eux a atterri à quelques mètres du gardien d'OHL, Rafael Romo. L'explosion a tellement surpris le Vénézuélien qu'il s'est écroulé directement. Malheureusement, le bruit provoqué par le pétard a eu un autre impact, bien plus dommageable.

Le coach d’OHL Marc Brys a révélé que son gardien a souffert de cette explosion. "Il est sous le choc et est sourd de l’oreille droite encore une heure après le match", a-t-il raconté en conférence de presse. Le joueur va même devoir subir "un examen plus approfondi déterminera si c’est juste passager ou s’il y a plus que cela".

Brys a ensuite salué le geste de Bruno Venanzi, président du Standard, qui est venu dans le vestiaire. "Il est venu s’excuser auprès de notre gardien pour le comportement irresponsable de certains supporters du Standard."