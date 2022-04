Le grand ménage commence: le Standard vire son entraineur

Au lendemain de la vente officielle du club à 777 Partners, le Standard annonce qu'il "a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Luka Elsner".

"Notre club tient à remercier Luka pour son investissement ces derniers mois et pour son professionnalisme en toutes circonstances.

La collaboration avec son assistant Serge COSTA se termine également.

Le Standard de Liège leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière professionnelle respective.

William STILL et le reste du staff sportif donneront les séances d’entraînements de notre équipe première prévues pour les semaines à venir.

Notre club va s’atteler dès maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine", ajoute le club.

Elsner, 39 ans, était arrivé au Standard le 7 octobre, après avoir commencé la saison à Courtrai, en remplacement de Mbaye Leye. Le Slovène n'avait réussi à redresser la situation des 'Rouches', qui ont terminé la saison régulière à la 14e place, manquant ainsi la qualification aux playoffs.

Le Standard l'avait engagé, en octobre dernier, alors qu'il était à la tête de Courtrai depuis janvier 2021. Son bilan à la tête des Liégeois est de 7 victoires, 8 partages et 12 défaites en 27 rencontres, toutes compétitions confondues.

Elsner avait connu une première expérience en Belgique à l'Union Saint-Gilloise lors de la saison 2018-2019, menant le club à la troisième place en D1B et en demi-finale de la Coupe de Belgique. Avant cela, il avait commencé sa carrière d'entraîneur au NK Domzale en août 2013. Il avait ensuite dirigé le NK Olimpija (2016-2017) et le Paphos FC (2017-2018). Entre juillet 2019 et septembre 2020, il a entraîné Amiens, en France.