Le jeune brugeois Ignace Van der Brempt signe à Salzburg

Le prometteur brugeois Ignace Van der Brempt met les voiles et part en direction de l'Autriche. Le Club de Bruges a annoncé son départ sur son compte Twitter.

Le joueur de 19 ans aura disputé 19 matchs et inscrit 1 but sous les couleurs Blauw&Zwart et s'engage donc avec le Red Bull Salzburg jusqu'en 2026. Le transfert s'élève à environ 5M d'euros.

Van der Brempt a débuté sa formation à Malines avant d'intégrer les équipes de jeunes du Club de Bruges où il a fait ses débuts professionnels en 2019.