Le KV Ostende prolonge jusqu'en 2026 le contrat de Maxime D'Arpino, pourtant blessé

Le KV Ostende a annoncé mardi avoir prolongé le contrat de Maxime D'Arpino jusqu'en 2026. Le Français de 26 ans, pilier des Kustboys au milieu de terrain, est toujours en revalidation après une blessure au ménisque encourue en avril dernier.

D'Arpino, arrivé chez les Côtiers en 2020, était initialement sous contrat jusqu'en 2024. Désigné 'Joueur de l'année' du club la saison dernière, il ne devrait pas être de retour avant le Mondial au Qatar, prévu en fin d'année civile. "Ce nouvel accord, c'est du gagnant-gagnant", a assuré le CEO ostendais Gauthier Ganaye sur le site de son club. "C'est une sécurité supplémentaire pour Max et nous sommes ravis de le voir prolonger chez nous. On s'attend à son retour après la Coupe du monde mais nous ne lui mettons aucune pression. Je suis convaincu qu'il va revenir plus fort et qu'il constituera une valeur ajoutée à l'équipe. Ce sera peut-être notre transfert le plus important." Travailleur et précieux dans les transitions, Maxime D'Arpino a disputé 71 matches pour le KVO depuis son arrivée en provenance de l'US Orléans, compilant 4 buts et 6 assists.