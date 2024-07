Le médian ghanéen Lawrence Agyekum prêté cette saison au Cercle Bruges

Agyekum a fait ses classes dans son pays à la West African Football Academy du Ghana et a rejoint Salzbourg en février 2022, qui l'a immédiatement prêté à un autre club, le FC Liefering. Il y a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives en 49 matchs. Le milieu de terrain, qui peut également jouer au poste d'arrière droit, n'a jamais évolué au sein de l'équipe première de Salzbourg.

"Je passe bien dans les pieds, j'ai de la vitesse et je suis agressif dans les duels avec et sans ballon", a déclaré Agyekum dans une première réaction. "Je suis un travailleur acharné et je suis convaincu que je m'adapterai bien au style de jeu du Cercle Bruges."