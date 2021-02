Voici la réaction de Mbaye Leye après la défaite du Standard de Liège contre Anderlecht (1-3) dimanche pour le compte de la 28e journée de Jupiler Pro League de football.

Avec cette nouvelle défaite, le Standard de son côté la 10e place avec 40 points, après avoir signé un 4/24. La formation de Mbaye Leye n'a plus gagné en championnat depuis sa victoire contre Charleroi le 24 janvier. "C'est une défaite qui fait mal", a indiqué Mbaye Leye, l'entraîneur des Rouches, au micro d'Eleven Sports. "Quand vous maîtrisez le début de match et que vous avez tout en main, mais que vous prenez un but sur une rentrée en touche... C'était pareil contre Zulte-Waregem. Il faut aussi être plus dangereux dans la surface de l'adversaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de présence, et dans ces cas-là, c'est difficile d'être dangereux, et c'est difficile de gagner un match. Parfois, il faut plus d'infiltrations pour soutenir l'attaquant, et ça n'a pas été le cas".

L'ancien buteur de Jupiler Pro League a tenu à adresser un message à la direction liégeoise: "Je pense qu'il nous manque beaucoup de choses aujourd'hui. Mais je pense que le problème, c'est surtout le matériel, le matériel que l'on a pour travailler qui n'est pas suffisant pour arriver à la hauteur de nos ambitions". Leye sous-entend donc que l'effectif mis à sa disposition n'est pas suffisant par rapport aux ambitions du club, à savoir les Playoffs I.