Le nouveau coup de gueule des ultras carolos: ils ont bloqué le départ du Sporting vers Saint-Trond (vidéo)

Les supporters du Sporting Charleroi ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement face à la mauvaise passe sportive dans laquelle se trouvent leurs protégés.

Dimanche dernier déjà, du foin avait été déposé sur le banc de touche au Mambourg. Une banderole placée en tribune indiquait : "Trop de chèvres, peu de zèbres". Le lendemain, Charleroi qui restait sur 3 défaites consécutives avait limité l'hémorragie en décrochant le point du partage. Un 0-0 face à Courtrai qui a toutefois peu convaincu les supporters.

"Bats-toi ou ne pars pas"

Ces derniers sont donc revenus exprimer leur colère. Selon le groupe Storm Ultras 2001, plusieurs groupes de supporters étaient présents cette fois au départ du bus du Sporting Charleroi. Les joueurs carolo se sont faits interpeller par leurs fans alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre à Saint-Trond.

Au-delà des résultats décevants de leur équipe ces dernières semaines, les supporters reprochent un manque d'envie sur le terrain de la part des joueurs. Ils leur ont donc clairement adressé un message ce samedi : "Bats-toi ou ne pars pas", peut-on lire sur la banderole qu'ils ont déployée devant le Mambourg. Un cadenas a même été verrouillé sur la porte du stade.

Quand vous décrochez des résultats ou quand vous avez la mentalité, on est là mais là, on y est pas

Avant de pouvoir monter dans leur bus, les joueurs du Sporting ont donc écouté les revendications de leur supporter. "Vous êtes ici parce qu'à un moment donné dans votre CV sportif, il y a quelque chose qui a foiré. Aucun d'entre vous ne s'est dit un jour 'super, je vais jouer pour Charleroi parce que c'est mon club préféré'", a expliqué l'un d'eux.

"Quand vous décrochez des résultats ou quand vous avez la mentalité, on est là. On se contente des efforts et pas du résultat. Mais là, dans la spirale que vous êtes, on y est pas niveau mentalité, on y est pas sur le terrain", a-t-il vivement scandé. "Si ça ne vous fait rien qu'on vous traite de chèvres alors changez de métier", a-t-il encore lancé en référence à l'action menée la semaine passée.

Le Sporting Charleroi, 8ème de Pro League avec 24 points au compteur affronte Saint-Trond, lanterne rouge du championna, ce soir à 20 heures 45 pour le compte de la 16ème journée.

D1: RÉSULTATS ET CLASSEMENT

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 12 décembre ?