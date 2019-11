Le papa de Vincent Kompany déborde d'ambition: "Vincent jouera l'Euro et la Belgique sera championne d'Europe"

Vincent Kompany, qui n'est toujours pas revenu dans le groupe anderlechtois, poursuit son travail dans les coulisses du club bruxellois. Son papa, lui, garde une confiance totale dans le projet et croit aussi en un Euro réussi pour notre sélection.

Pierre Kompany, bourgmestre de Ganshoren et papa de Vincent Kompany, s'est confié à La Dernière Heure. L'occasion de faire le point sur la situation de son fils, qui n'apparaît plus beaucoup à Anderlecht depuis sa blessure et l'arrivée, dans la foulée, de Franky Vercauteren.

Visiblement, il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant la condition physique du défenseur. Mieux que cela: Kompany serait en train de préparer son retour en vue de l'Euro 2020. "No stress. Soyez rassurés, Vincent sera là. Pour l’heure, il prend le temps de se retaper complètement sans prendre le moindre risque", a affirmé Pierre Kompany.

Un papa qui croit d'ailleurs beaucoup en notre équipe nationale, qui rêve de décrocher son premier trophée international. "La Belgique va être championne d’Europe", martèle le bourgmestre de Ganshoren. "En tout cas, l’équipe est prête. Lors du Mondial en Russie, ils ont atteint un niveau proche de la perfection. Face à la France, cela s’est joué à rien. Nous aurions dû, pu être champion du monde. L’Euro, c’est notre moment".

Il est enfin revenu sur le projet porté par Vincent Kompany à Anderlecht. Un projet qu'il soutien et auquel il croit fermement. "Moi, je crois dans le ‘Process’. Les jeunes, c’est l’avenir du club. Arrêtez de les vendre six à dix millions mais les impliquer dans un vrai projet dont ils partiront pour quarante ou cinquante millions...", explique Pierre Kompany.

Reste à espérer que le défenseur retrouve la forme rapidement s'il veut disputer ce qui serait sans doute son dernier tournoi avec les Diables Rouges.