L'Union pourrait récupérer 3 points: voici la décision du Parquet après l'arrêt du match Union-Beerschot

Le parquet de l'Union belge de football (URBSFA) propose que l'Union Saint-Gilloise récupère sur tapis vert les 3 points du match Union - Beerschot, qui a dû être arrêté dimanche après que des supporters anversois ont envahi le terrain au Parc Duden, a indiqué la fédération mardi. Le score était de 0-0 au moment où les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires, à moins de dix minutes du terme, dimanche dans le cadre de la 34e et dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football.

Le Conseil disciplinaire de l'Union belge se penchera sur le dossier vendredi à 12h15 au siège de la fédération à Tubize. C'est peu dire que le verdict dans ce dossier est attendu. En effet, de lui va dépendre le nombre de points avec lesquels l'Union va débuter les Champions' playoffs le 24 avril. Une victoire unioniste sur tapis vert permettrait au leader de la D1A de compter trois point d'avance sur le Club de Bruges à l'entame des six journées des playoffs. Dimanche, l'arbitre Alexandre Boucaut a arrêté le match quand des supporters visiteurs ont lancé des fumigènes sur la pelouse du stade Marien.

Certains fans anversois ont même pénétré sur le terrain pour venir invectiver les fans unionistes. M. Boucaut, estimant visiblement que la sécurité des joueurs n'était plus assurée, a décidé d'arrêter définitivement le match. Lundi, la Pro League avait infligé une amende de 50.000 euros au Beerschot. "Le rapport du délégué confirme en effet que les supporters du Beerschot étaient la cause de la fin prématurée du match", a déclaré Lorin Parys, le nouveau président de l'instance qui regroupe les clubs professionnels belges.

Le Beerschot, déjà assuré d'être relégué en D1B avant de jouer son dernier match de la saison dimanche à l'Union, risque une nouvelle amende de 10.000 euros pour "utilisation et lancer de matériel pyrotechnique et autres objets", selon le rapport du parquet, qui demande le huis clos pour les trois prochains matches officiels à domicile des Rats (plus un sursis pour une rencontre).