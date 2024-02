Le Parquet propose deux matches de suspension à Tuur Rommens, Archie Brown et Jérôme Déom

Le Parquet fédéral de l'Union belge de football (URBSFA) a proposé deux matches effectifs de suspension à Tuur Rommens (Westerlo), Archie Brown (La Gantoise) et Jérôme Déom (Eupen), a communiqué l'URBSFA lundi.

Brown avait vu rouge lors de la défaite 4-1 de La Gantoise sur le terrain de Saint-Trond jeudi dernier. Après un accrochage avec Joel Fujita, le latéral jamaïcain a frappé le joueur trudonnaire dans le cou. Brown risque donc deux matches effectifs de suspension et une amende de 2.000 euros pour avoir mis en danger l'intégrité physique de son adversaire.

Rommens avait été exclu lors de la victoire 4-2 de Westerlo contre le Cercle Bruges mardi dernier pour un tacle les pieds en avant sur Kazeem Olaigbe. Il risque deux matches effectifs de suspension, plus un avec sursis, et une amende de 2.500 euros.

Deom a été exclu dans les arrêts de jeu de la défaite 0-1 d'Eupen contre Malines. Le joueur eupenois a essuyé ses crampons sur le mollet de Kerim Mrabti et a été sanctionné après une intervention du VAR. Il risque une suspension de deux matches effectifs, plus un avec sursis, et d'une amende de 2.500 euros.

Si les clubs décident de faire appel, les joueurs comparaîtront mardi devant le Comité disciplinaire de l'URBSFA.