Le parquet réclame un match de suspension pour Tsouka

(Belga) Le parquet de l'Union belge de football (URBSFA) a réclamé lundi deux journées de suspension, dont une seule effective, à l'encontre de Ravy Tsouka (Zulte Waregem). Actifs en Challenger Pro League, Ibe Hautekiet (Club NXT) et Mohammed Ouattara (Jong Genk) n'ont écopé que d'un match avec sursis.

Ravy Tsouka a été exclu lors du match perdu 0-3 par l'Essevee contre le Standard samedi. Monté à la 68e, Tsouka a été l'auteur d'un tacle dangereux sur Canak au début du temps additionnel. Outre la suspension, le parquet a aussi réclamé une amende de 1.500 euros. Hautekiet, exclu à la 64e contre Dender pour avoir annulé une occasion de but adverse, et Mohammed Ouattara, qui a dû quitter le terrain à la 17e minute à Beveren, devront s'acquitter de la somme de 250 euros. Si les clubs et les joueurs ne sont pas d'accord, ils passeront mardi devant le Comité disciplinaire. (Belga)