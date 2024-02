Le PRD ne transmettra pas le dossier Malines - RWDM au Conseil disciplinaire

Le RWDM a déposé le 30 janvier un recours auprès du département de l'arbitrage professionnel pour un penalty non sifflé lors de sa défaite 3-1 à Malines deux jours plus tôt et a demandé à rejouer la rencontre. À la 69e minute de son déplacement derrière les casernes, le RWDM n'a pas bénéficié d'un penalty après une faute de main de Geoffrey Hairemans dans le rectangle. Appelé par le VAR, l'arbitre de la rencontre Brent Staessens n'a pas accordé de penalty car "le ballon provenait d'un coéquipier malinois".

Les deux clubs concernés et l'arbitre ont été entendus lundi par le PRD, qui estime qu'il s'agissait "de l'appréciation d'un fait de jeu par l'arbitre", selon le communiqué de l'Union belge. "Il n'y a donc pas d'erreur dans l'application des règles du jeu. L'affaire ne se sera donc pas transférée au Conseil disciplinaire pour le football professionnel", estime le PRD.