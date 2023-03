Le procès opposant le RSC Anderlecht au journaliste Jan Hauspie s'est ouvert lundi

L'audience d'introduction du procès opposant le club de football du RSC Anderlecht au journaliste Jan Hauspie s'est tenue lundi devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le club sportif a attaqué le journaliste après la publication de deux articles controversés dans le magazine flamand Humo, au cours des dernières semaines. Le président du club et son ancien CEO y étaient sévèrement critiqués.

Les deux parties se sont mises d'accord sur un calendrier d'échange de conclusions et, la semaine prochaine, le tribunal décidera de la date à laquelle l'affaire sera plaidée. Il est probable que ce soit au printemps 2024.

Un premier article, publié le 7 février dans le magazine Humo et intitulé "Mauve Malaise: la profonde crise au RSC Anderlecht" a mis le feu aux poudres. Il a été suivi, le 15 février, d'un autre article, cette fois intitulé: "Mauve Malaise. Notre journaliste revient sur son article controversé sur Anderlecht". Dans ces articles du journaliste Jan Hauspie, le président du club, Wouter Vandenhaute, et son ancien CEO Peter Verbeke y étaient critiqués pour leurs salaires, leurs méthodes de travail et la forte rotation du personnel au cours des dernières années.