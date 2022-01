Le propriétaire du club de Christian Benteke rachète le RWDM

La Premier League s'intéresse à la Belgique. L'OHL était déjà passé sous la coupe de Leicester, le président de Brighton est devenu également celui de l'Union Saint-Gilloise et voici désormais que le RWDM est racheté par le co-propriétaire de Crystal Palace, pensionnaire de Premier League, où évolue notamment Christian Benteke.



John Textor, le co-propriétaire du club anglais et donc nouvel homme fort à Molenbeek est un homme d'affaires américain, CEO de Facebank, Inc.





Thierry Dailly, figure bien connu du paysage molenbeekois reste en place au poste de président. "Nous sommes très impatients de pouvoir collaborer avec Monsieur Textor qui a une forte passion pour le football et pour le développement des jeunes talents et de l’Académie" a-t-il déclaré dans un communiqué du club.