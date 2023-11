Le Racing Genk présente les plans du "plus beau centre d'entraînement de Belgique"

Le nouveau centre d'entraînement devrait être prêt pour 2026 et sera d'une surface totale de 43.305 m². Il comptera trois terrains: deux hybrides avec pelouse chauffée et un avec une pelouse naturelle. L'infrastructure pourra également accueillir les matches du Jong Genk, l'équipe U23, et de l'équipe féminine. Le montant s'élève à environ 20 millions d'euros.

"Nous avons débuté ces plans en 2017 et avons étudié 35 sites. Le fait de pouvoir construire un centre d'entrainement à côté de notre stade, c'est fantastique. C'est le meilleur endroit possible. C'est unique en Belgique d'avoir toutes nos infrastructures au même endroit. Même à l'étranger, il y a peu d'exemples. Ce sera très inspirant et motivant pour nos jeunes de s'entraîner dans le même complexe que l'équipe première. Nous voulons construire le plus beau centre d'entraînement de Belgique qui répondra à tous les besoins actuels du football."

À l'avenir, le Racing souhaite également moderniser son stade. "Sur les cinq dernières années, nous sommes devenus le deuxième club de Belgique en matière de succès. Nous restons ambitieux. Un stade moderne nous permettra d'élargir notre hospitalité", a conclu Croonen.