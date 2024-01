Le RC Lens met fin au prêt de Faitout Maouassa

Maouassa n'a joué que quatre matches avec l'équipe première des Sang et Or, actuellement 8e de Ligue 1. Le vice-champion de France a également terminé 3e de son groupe de Ligue des Champions et disputera les barrages d'Europa League face à Fribourg.

Formé à l'AS Nancy-Lorraine, Maouassa est arrivé à Bruges à l'été 2021 mais ne s'y est jamais imposé (9 matches). Il avait été prêté lors de la saison 2022-2023 à Montpellier où il avait disputé 34 rencontres pour cinq buts et autant de passes décisives.