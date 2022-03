Le RSC Anderlecht va organiser une vente de maillots "uniques" pour venir en aide aux enfants ukrainiens

Dans un communiqué, le RSC Anderlecht a annoncé qu'une vente des maillots que les joueurs porteront ce soir en demi-finale retour de la Coupe de Belgique sera organisée. Les maillots portés par les joueurs des deux équipes pourront être achetés par les supporters et les bénéfices seront "intégralement reversé à SOS Villages d'Enfants."

"Le RSC Anderlecht veut profiter de ce premier match à domicile depuis l'escalade de la violence (en Ukraine, ndlr) pour soutenir clairement le peuple ukrainien, avec la collaboration de ses fidèles supporters", annonce le club. "Les maillots portés lors de cette rencontre importante par le RSC Anderlecht et ceux de notre adversaire, le KAS Eupen, seront donc mis aux enchères sur rsca.be/ukraine. Le produit de la vente aux enchères sera ensuite intégralement reversé à SOS Villages d'Enfants."

Concernant l'association, le club bruxellois explique que "depuis 20 ans, SOS Villages d'Enfants soutient les enfants et les familles en difficulté en Ukraine. En particulier dans la région de Lugansk, dans l'est du pays, ces familles sont soumises à une forte pression depuis de nombreuses années en raison des violences en cours. L'escalade vers une guerre totale met désormais en danger des centaines de milliers d'enfants et de familles. SOS Villages d'Enfants s'occupe de l'évacuation des enfants et de leurs parents d'accueil, mais offre également une aide d'urgence aux familles qui n'ont nulle part où aller. Ceux-ci ont principalement besoin de nourriture, d'eau, de soins médicaux, de soutien psychosocial, d'aide matérielle et d'hygiène."

Le RSCA ajoute encore que le maillot sera "unique" et "orné de la mention de la demi-finale et d'un subtil drapeau ukrainien sur la poitrine".

La demi-finale de Coupe entre Anderlecht et Eupen sera à suivre dès 20h sur Club RTL.