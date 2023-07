Le RWDM annonce l'arrivée du Japonais Shuto Abe du Tokyo FC

Le RWDM a annoncé la signature du Japonais Shuto Abe, mercredi. Le milieu de terrain de 25 ans arrive du FC Tokyo, en première division japonaise, et a paraphé un contrat jusqu'à la mi-2026 auprès du club molenbeekois.

Shuto Abe a accumulé 137 matches pour l'équipe première du FC Tokyo (12 buts, 14 assists) et a joué dans 16 des 21 matches de la saison du championnat japonais qui a démarré, inscrivant 2 buts et donnant 3 passes décisives. C'est la première fois que le joueur tokyoïte va quitter son Japon natal et découvrir le football européen.

"Je suis excité à l'idée de jouer devant le public molenbeekois. Je vais tout faire pour disputer un maximum de matchs et apporter une plus-value à l'équipe", a exprimé Abe dans le communiqué du club.