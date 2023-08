Le RWDM bat Malines et arrache une deuxième victoire de suite

Le RWDM a empoché sa deuxième victoire de la saison, 1-0 face au FC Malines grâce à un but de Mickaël Biron (74e), samedi lors de la 3e journée de D1A. Au classement, les Bruxellois possèdent six points pour un seul aux Malinois.

Chez les Molenbeekois, Cláudio Caçapa a remplacé Xavier Mercier, blessé, par Florent Sanchez. Après la défaite face à Gand, Steven Defour a écarté Dimitri Lavalée et Julien Ngoy au profit de Geoffry Hairemans et David Bates. Les Malinois ont bien tenté de construire le jeu mais, gênés par le pressing haut des Bruxellois, ils ont dû patienter avant qu'une frappe de Nikola Storm n'inquiète Théo Defourny (18e). La bonne passe des visiteurs n'aura pas duré longtemps. Par la suite, le public a dû se contenter de beaucoup de duels, de rares actions bien construites et d'une occasion de but sur laquelle Gaetan Coucke est bien sorti à la rencontre de Biron (45e).

Bien que son équipe ait pris un léger avantage dans le dernier quart d'heure, le coach du RWDM a sorti Niklo Dailly pour Rikelmi (46e). Le Brésilien s'est fait remarquer en décochant une frappe de loin captée par Coucke après avoir passé deux défenseurs (56e). Le jeu des Bruxellois était dynamisé et Coucke est de nouveau bien sorti de son but pour dégager devant Biron (63e). Malgré un shot sur le poteau (63e) et un nouveau tir repoussé de le portier (65e), le Martiniquais n'était pas découragé et il n'a pas raté son coup quand Alexis de Sart l'a isolé devant Coucke (74e, 1-0). La fin de match a réservé quelques frissons avec une reprise de Makhtar Gueye déviée à même la ligne par Bates alors que Coucke était battu (77e) et une solide intervention de Defourny sur une frappe de Ngoy (88e).