Le RWDM grille un premier joker face à Courtrai qui relance le suspense en playdowns

Courtrai a débuté la rencontre avec un état d'esprit revanchard après la défaite 2-4 dimanche dernier et a été récompensé au quart d'heure. Nayel Mehssatou, à la limite du hors-jeu, est parti dans le dos de la défense molenbeekoise pour tromper Guillaume Hubert (16e, 0-1). Les Molenbeekois ont ensuite mis le pied sur le ballon mais n'ont pas trouvé la faille dans le bloc flandrienne.

Carlos Alberto a finalement cru inscrire le but égalisateur peu après le repos mais son but annulé pour une faute de main, le VAR confirmant la décision de l'arbitre (49e). Courtrai a procédé par contre et Hubert a dû s'employer pour empêcher Kings Kangwa de faire le break (63e). Le RWDM a poussé pour égaliser mais les joueurs de Yannick Ferrera ont manqué de justesse dans le dernier geste à l'image de Mickael Biron (68e) ou Alberto (77e).