Le RWDM renoue avec la victoire à Eupen

Le début de match a été à l'avantage des Germanophones. Isaac Nuhu s'est procuré plusieurs occasions en profondeur, mais a manqué le cadre (9e, 23e) ou a buté sur Théo Defourny (17e). Le Ghanéen a finalement ouvert le score (30e, 1-0) suite à un déboulé d'Amadou Keita dans l'entrejeu bruxellois. Le médian a transmis à Nuhu, un peu excentré à gauche, qui a marqué d'un lob devant une sortie de Defourny.

Le RWDM a très vite réagi et a égalisé cinq minutes plus tard. Mercier a contrôlé un long ballon de Jonathan Heris dans la surface eupenoise et a réussi à se retourner pour croiser sa frappe (35e, 1-1). Les promus auraient pu prendre l'avantage avant la pause mais Jeff Reine-Adélaïde a manqué l'immanquable, tirant au-dessus seul face au but (39e).