Le RWDM se sépare de Claudio Caçapa après la déroute contre l'Antwerp

Le Brésilien, ancien défenseur central de l'Olympique Lyonnais, a été entraîneur adjoint à l'OL et a été T1 ad interim de Botafogo, deux clubs appartenant comme le RWDM à l'Américain John Textor.

"Nous tenons à remercier Claudio et Anderson qui ont ces dernières semaines tenté de trouver des solutions afin d'améliorer nos résultats. Il nous reste désormais 5 matchs afin de tenter d'éviter de jouer les playdowns et nous avons décidé qu'un changement était désormais nécessaire afin d'impulser une nouvelle vision et une énergie nouvelle", déclare dans un communiqué Gauthier Ganaye, le CEO du RWDM. "Igor assurera l'intérim en attendant la nomination T1. Il a une grande connaissance de notre championnat, du RWDM et a travaillé avec notre groupe de joueurs depuis le début de saison"

Le RWDM, qui n'a plus gagné depuis le 16 décembre, est 14e, sur 16, de la D1A avec 22 points en 25 matchs.