La Pro League reprend ses droits avec Standard-Genk en ouverture et des supporters dans les tribunes

La saison 2021-2022 de Pro League commence ce soir à 20h45 avec un alléchant Genk-Standard.

Alors que le monde s'apprête à vivre à l'heure de Tokyo et de ses Jeux Olympiques, la Pro League s'apprête pour une nouvelle saison.

Les équipes sont de retour de stage et s'apprêtent à remonter sur la pelouse. Pour le match d'ouverture, le calendrier nous propose Standard-Genk ce soir pour ouvrir le bal. Les autres rencontres suivront samedi et dimanche.

Hier, en conférence de presse, le coach Mbaye Leye et le capitaine Konstantinos Laifis ont affiché leurs ambitions. "On se sent bien et le groupe a hâte de démarrer la saison. On a quelques jeunes joueurs qui sont prêts à se montrer et on veut construire un groupe fort." a déclaré le joueur chypriote.

L'entraineur sénégalais, de son côté, "espère que dès demain, on pourra montrer un nouveau visage du Standard. Il faut prendre en compte les points forts de Genk, mais on est chez nous, à Sclessin, et collectivement, on doit montrer qu’on est une équipe."

On a déjà vu que le public peut faire gagner des points

Une des forces du Standard c'est son public. Les supporters liégeois qui savent transformer Sclessin en chaudron et rendre la vie impossible à leur adversaire pendant 90 minutes.

"Le 12ème homme à Sclessin fait une différence sur l’équipe et l’équipe adverse, explique Leye. Il y a une certaine influence positive sur le jeu et on a déjà vu que le public a su gagner des points."

Le capitaine Laifis va dans le même sens que son coach "les fans sont notre 12e homme. Avec eux c'est plus facile. Nous avons besoin d'eux dans le stade, ils sont importants. Nous sommes très excités et contents pour eux qu'ils puissent être de retour."

Le public sera effectivement de retour après une année passée à l'écart de leurs tribunes mais seulement en partie ce soir. Un tiers du stade pourra accueillir des supporters qui sont priés de bien garder leur masque sauf "assis à [leur] place" comme l'explique le club liégeois dans un communiqué.

Outre le port du masque, le club Rouche précise qu'il y a une série de mesures "particulières et temporaires pour limiter la propagation du Coronavirus".

Parmi ces mesures on retrouve les gestes de base comme se laver les mains et garder une distanciation de 1,5 mètre.