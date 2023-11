Le Standard bat Genk 1-0 et se relance après la claque reçue à l'Antwerp

Après un nul et deux défaites, dont une gifle 6-0 à l'Antwerp avant la trêve internationale, le Standard entamait la rencontre armé de meilleures intentions et se créait plusieurs occasions par Price (8e, 12e, 27e), Canak (13e) Kawabe (20e, 45e), mais ne trouvait pas le chemin des filets au cours de la première période. Genk, qui a eu moins d'occasions mais a eu davantage la possession du ballon (65 %) durant le premier acte, a moins tiré, mais a fait tout de même fait trembler les filets. Le but de Zeqiri était cependant annulé pour hors-jeu (27e).

Les Rouches se montraient plus précis en seconde période et ouvraient le score peu après l'heure de jeu. Canak centrait pour Kawabe qui trompait Vandevoordt d'une puissante reprise (66e).