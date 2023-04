Le Standard bat Genk et conserve ses espoirs de top 4

Le Standard s'est offert une belle victoire à domicile face à Genk (2-0) à l'occasion de la 32e journée de Jupiler Pro League dimanche. Au classement, les Rouches conservent leur 6e place avec 52 points et sont à trois longueurs du Club Bruges (5e) et Gand (4e). Genk, leader, ne compte désormais plus que deux points d'avance sur l'Union.