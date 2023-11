Le Standard contraint au partage contre Malines dans les derniers instants

Le Standard a été rejoint dans les derniers instants et contraint au partage contre Malines (1-1) dimanche pour la 13e journée de Jupiler Pro League. Les Liégeois conservent leur 8e place avec 17 points et Malines reste 14e avec 12 points.

À l'exception d'une occasion de Kamal Sowah (26e), les 'Rouches' se sont quelque peu endormis, laissant Malines s'approcher de leur rectangle. Esseulé au point de penalty, Lion Lauberbach a envoyé le cuir dans les nuages (29e) avant que Rob Schoofs ne trouve Arnaud Bodart sur sa route (36e). Le Standard a ensuite repris le contrôle du match et Coucke a dû se détendre pour empêcher Wilfried Kanga de doubler la mise (45e+2).

Entraînés par Frédéric Vanderbiest, qui assure l'intérim après le limogeage de Steven Defour, les Malinois ont bien démarré la seconde période. Kerim Mrabti s'est créé deux occasions coup sur coup. Le Suédois a d'abord buté sur Bodart (51e) avant de manquer le cadre sur une frappe enroulée (54e).

Le Standard n'est pas parvenu à retrouver son jeu de la première mi-temps et Malines en a profité pour égaliser sur une erreur liégeoise. Daam Foulon a devancé Bodart sur une mauvaise passe en retrait de William Balikwisha et a servi Schoofs qui a glissé le cuir dans le but vide (89e, 1-1).