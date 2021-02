Le Standard se lance dans... la bière (vidéo)

Le Standard de Liège et Maes unissent leurs forces "pour rapprocher les supporters des Rouches". Ensemble, ils lancent deux concepts de bouteille de bière rétro.

"Les supporters pourront choisir l’exemplaire qui partira en production. Il s’agira d’une édition limitée à 30 000 exemplaires : un véritable objet collector ! Les deux bouteilles rendent hommage aux jours glorieux du Standard de Liège, à l’époque où Maes sponsorisait encore les maillots. Elles célèbrent aussi les victoires d’aujourd’hui. S’il n’est toujours pas possible d’aller encourager l’équipe entre amis au stade, les fans auront malgré tout de quoi se réjouir", indique le comuniqué.

Le design d’une des bouteilles s’inspire de l’emblématique maillot de l’époque, sponsorisé par Maes. Des vedettes telles qu’Eric Gerets et Michel Preud'homme l’ont enfilé dans les années ’70 et ’80, avec, à la clé, le titre de champion de Belgique en 1982 et 1983. "Ces victoires ont tissé un lien d’amitié indéfectible entre les joueurs de l’époque et les fans d’aujourd’hui". "Je suis fier de présenter un design qui nous fait revivre les heures de gloire que le Standard de Liège a connues fin des années 1970, début des années 1980. Le Standard de Liège a toujours été un club fantastique, dans le passé et aujourd'hui", explique Eric Gerets.

L’autre concept est une ode à la famille des Rouches, qui réunit 58 clubs de supporters du Standard de Liège. "Les plus ardents du pays, toujours prêts à donner de la voix pour emmener leur équipe vers la victoire. Cette dévotion pour le club crée un lien très fort parmi les fans, car comme on dit : Rouche un jour, Rouche toujours". "Les fans sont le cœur battant de notre club. C’est donc un honneur pour moi de présenter le design de la bouteille 'Rouche un jour, Rouche toujours'", confie Christian Piot.

Comment les fans peuvent-ils participer?

Les fans pourront voter pour leur bouteille préférée dès le 9 février sur www.standard.be/fr/maes-contest.

Outre la bouteille édition limitée, une rencontre avec des joueurs du Standard de Liège sera aussi mise en jeu.

Si tout va bien (compte tenu des mesures sanitaires), les fans recevront une bouteille gratuite lors d’un match à domicile des Rouches, dans le courant de l’année. La rencontre aura lieu au même moment.

La bouteille collector sera également vendue dans certains supermarchés de la région de Liège et chez le grossiste local par la suite.