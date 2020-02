Le Standard et le Club Bruges se quittent dos à dos au terme d'une rencontre engagée

Reporté dimanche en raison de la tempête Ciara, le duel Standard et le Club Bruges comptant pour la 25e journée du championnat de Belgique de football n'a pas eu de vainqueur (0-0). Au classement, les deux équipes font du surplace: Bruges (58 points) reste premier et le Standard (42) 5e. Dans l'autre match au programme, Courtrai s'est imposé à Waasland-Beveren (1-2).

Titularisation surprise de Nicolas Raskin

Pour affronter le leader, Michel Preud'homme a de nouveau pu compter sur Samuel Bastien, de retour de blessure. Le coach rouche a préféré Mehdi Carcela et Obbi Oulare à Aleksandar Boljevic et Felipe Avenatti mais a surtout surpris en titularisant Nicolas Raskin. En l'absence d'Emmanuel Dennis, suspendu, Philippe Clement a opté pour une attaque inédite avec Michael Krmencik, en pointe, et Charles De Ketelaere en soutien. La rencontre a démarré à la vitesse du vent qui a soufflé sur Sclessin dimanche. Le Standard a pris l'initiative mais après quelques minutes, le Club Bruges n'a plus couru dans le vide et sur coup de coin, Eder Balanta a placé sa tête de peu à côté (10e). Alors que les Blauw & Zwart étaient devenus les patrons, Carcela a glissé devant le but un ballon que Selim Amallah n'a pas bien frappé (20e). Par contre, Arnaud Bodart a jeté la main avec précision dans les pieds de Krmencik, qui a joué le coup pour recevoir un penalty (23e). Le gardien liégeois a surtout signé deux parades sur une reprise d'Eduard Sobol et sur celle de De Ketelaer sur le rebond (45e).

Un non-match avec de nombreuses fautes

Le début de la seconde période a été très nerveux: à l'image de Simon Deli averti pour avoir descendu Carcela, qui avait mis le turbo (49e). On eu droit à un non-match avec de nombreuses fautes jusqu'à ce qu'Oulare n'alerte Simon Mignolet d'une reprise de la tête sur un coup franc de Nicolas Gavory (61e). L'attaquant du Standard s'est encore mis en évidence par une frappe que Mignolet a déviée en corner (73e). Alors qu'ils ont surtout multiplié les fautes notamment par Balanta, Krmencik et Deli, qui est passé tout près de l'exclusion (75e), les Brugeois ont eu une grosse occasion par Ruud Vormer (79e).

Courtrai s'impose à Waasland

A Waasland-Beveren-Courtrai, il a fallu patienter pour que le match s'emballe. Les visités ont mis le pied sur le ballon mais n'ont été dangereux que sur un centre de Thomas Agyepong mal repris par Din Sula. De l'autre côté, Kristof D'Haene a lancé en profondeur Christophe Lepoint, qui a placé le ballon dans l'angle opposé après avoir brûlé Maximiliano Caufriez au sprint (27e, 0-1). Mais d'une frappe enroulée sur coup franc, Yuki Kobayashi a égalisé (43e, 1-1). En seconde période, les attaquants n'ont pas semé le danger dans le camp adverse et c'est sur un nouvel assist de D'Haene que Julien de Sart a donné la victoire aux Kerels (65e, 1-2). Au classement, Courtrai (29 points) se hisse en 13e position et Waasland-Beveren (20 points) reste 15e.

