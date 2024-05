Le Standard fait l'objet d'une "interdiction temporaire de transfert"

"Le club travaille déjà à la levée de cette sanction dans les prochains jours et est confiant de pouvoir y parvenir", a ajouté le Standard. "Nous nous attendons donc à ce que cela n'ait aucun impact sur le prochain mercato estival."

Le Standard précise que "cette sanction ne remet pas en cause la licence obtenue pour la saison prochaine."

Cette sanction intervient dans une période de fortes turbulences pour le club liégeois et son propriétaire, 777 partners. 'The Athletic' a révélé que 777 Partners fait l'objet de seize différentes poursuites judiciaires aux Etats-Unis pour dettes impayées d'un montant total de 120 millions d'euros. Une autre plainte pour fraude majeure concerne, selon Bloomberg, la société Leadenhall, qui demande 600 millions de dollars de dommages et intérêts à 777 Partners.

Lundi, plusieurs médias belges ont annoncé que les avocats de l'immobilière du Standard de Liège ont déposé une demande de saisies des actions de 777 Partners à la suite d'un conflit autour du rachat de l'immobilière. Une requête individuelle aurait également été introduite par Bruno Venanzi, l'ancien président du club. L'homme d'affaires liégeois n'aurait en effet pas reçu de 777 Partners la deuxième tranche de la vente du club, qui devait normalement être payée dans la deuxième quinzaine d'avril.