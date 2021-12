Le Standard fait une offre pour un joueur de Zulte Waregem, qui répond par une attaque en justice

C'est une affaire totalement inattendue qui concerne notre football. Selon le Laatste Nieuws, le Standard a manifesté un intérêt concret pour son ancien joueur, Jean-Luc Dompé, auteur d'une très belle saison avec Zulte Waregem. Le club liégeois a donc fait une offre officielle pour s'attacher ses services lors du prochain mercato. Une offre qui ne passe pas du tout chez les Flandriens.

En effet, le club a décidé de refuser et de saisis le parquet. Zulte Waregem se sent floué et voit dans cette offre une tentative de déstabilisation, alors que les deux équipes luttent pour le maintien et doivent s'affronter le weekend prochain. Ils verraient cela comme une concurrence déloyale et demandent donc une condamnation. Contacté par Sudinfo, le Standard confirme son offre mais dénonce un malentendu, ayant simplement suivi la procédure habituelle sans tenir compte du timing.

Le parquet va maintenant devoir se positionner.