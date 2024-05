"Le Standard n'est pas au bord de la faillite" assure le CEO Pierre Locht

"Nous avons eu beaucoup de contacts avec les supporters durant la journée et nous avons essayé de les convaincre de laisser le match se jouer. Comme attendu, un groupe est venu bloquer la sortie des joueurs. Il y a eu une forme de dialogue et tout s'est déroulé dans le calme et avec du respect. Malheureusement, les échanges n'ont pas permis de débloquer la situation. Je peux comprendre la frustration, l'énervement et le ras-le-bol des supporters. Ils ont vécu une saison plus que compliquée et les nouvelles des derniers jours ont suscité de l'inquiétude et sont venues s'accumuler à cette frustration. Personnellement, je ne pense pas que c'était la bonne action surtout que c'est le club qui en sort affaibli et pas les actionnaires, je trouve cela dommage."