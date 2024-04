Le Standard, qui a mené 1-3 à Saint-Trond, se fait rejoindre dans les dernières minutes

Le match d'ouverture de la troisième journée des playoffs pour la Conference League, s'est terminé par un partage 3-3 entre Saint-Trond et le Standard. Au classement, les Canaris sont deuxièmes (27 points) et les Rouches 4e (19).

A Saint-Trond, Thorsten Fink a reconduit la même équipe à l'exception de Van Helden, blessé, et de Joel Fujita, parti aux Jeux asiatiques. Wolke Janssens et Frédéric Ananou les ont relayés. Chez les Rouches, Ivan Leko s'est passé de Marlon Fossey, blessé au genou, et l'a remplacé par Isaac Price. Cela a chauffé d'emblée avec l'ouverture du score par Eric Bocat d'une frappe puissante (4e, 1-0) et l'égalisation immédiate de Wilfried Kanga, qui a surgi lorsque que Suzuki n'a pas bloqué un tir de Cihan Canak (9e). Quand, à la 13e, les supporters liégeois ont mis fin à leur silence, criant "On est là", le match a connu un bref essoufflement avant qu'Arnaud Bodart ne soit testé par Koita (25e), Ito (28e) et Delorge (40e). De l'autre côté, Suzuki a effectué un arrêt de classe sur une volée de Price (42e).

La seconde période a été haletante avec Bodart; qui a détourné un penalty de Koita (56e) et William Balikwisha, qui a donné l'avance au Standard (59e, 1-2). L'enfer du Stayen a encore réservé pas mal d'émotions avec un doublé de Kanga, qui a profité d'une mauvaise passe en retrait de Janssens (82e, 1-3). Alors qu'ils étaient dans les cordes, les Canaris ont empêché le Standard de décrocher sa première victoire en déplacement depuis le 30 septembre 2023 grâce à Bertaccini, auteur de son premier but en D1 (84e, 2-3) et à Kaya (88e, 3-3).