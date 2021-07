Le Standard se rassure un peu en s'imposant en amical contre le Cercle Bruges (vidéo)

Après sa défaite face à Rochefort et son partage contre l'Union Saint-Gilloise, le Standard a remporté la victoire samedi face au Cercle Bruges (3-2). Les Brugeois ont ouvert la marque par Olivier Schollaert (11e, 0-1) mais les Rouches ont rapidement renversés les rôles par Denis Dragus (16e, 1-1) et Nathan Ngoy (17e, 2-1). De retour de blessure, Jackson Muleka a donné plus de marge au Standard (56e, 3-1) avant que le dernier mot ne revienne au Cercle par l'entremise de Kurt Mert (83e, 3-2).



Genk s'est imposé 1-8 à l'Eendracht Termien, D3 amateurs, lors de son premier match d'entraînement de la saison. Sekou Diawara et Cyriel Dessers ont tous deux trouvé le chemin des filets à deux reprises. Andras Nemeth, Kelvin John, Abid Adnan et Joseph Paintsil ont également alimenté le marquoir. Les nouveaux venus Simon Juklerod, Carel Eiting, Mujaid Sadick et le jeune attaquant tanzanien Kelvin John ont disputé leurs premières minutes sous le maillot du Racing. L'AS Eupen a partagé l'enjeu 1-1 avec le FC Sarrebruck, une équipe de D3 allemade. Peu avant la pause, Adriano Grimaldi (43e, 0-1) a donné l'avance aux visiteurs. Les Germanophones ont égalisé par Julien Ngoy (75e, 1-1).