Le Standard renverse Waasland-Beveren et enregistre une deuxième victoire

En trois minutes de jeu, entre les 67e et 70e minutes, le Standard a renversé une situation compromise lundi soir sur le terrain de Waasland-Beveren à l'occasiond e la dernière rencontre de la 2e journée de Jupiler Pro League. Les buts de Selimh Amallah et Samuel Bastien ont permis aux Liégeois de s'imposer 1-2 au Freethiel où Jur Schryvers avait donné l'avantage aux repêchés de la Jupiler Pro League à l'heure de jeu. Avec 6 points au terme de la deuxième journée de compétition, le Standard occupe la 2e place derrière le Beerschot et devant Charleroi, les deux seules autres équipes à avoir le maximum de points. Les trois formations se départagent à la différence de buts.



Fidèle à l'adage qui veut qu'on ne change pas une équipe qui gagne Philippe Montanier avait reconduit le onze de base qui avait battu le Cercle Bruges en ouverture du championnat. Face à des Waeslandiens assez prudents, le Standard n'est parvenu que très rarement à se montrer danger avant la pause, la plus nette action étant due à Laifis (11e). Le Standard se montra plus entreprenant à la reprise mais manquait toujours de précision en phase de conclusion. A l'approche de l'heure de jeu, Waasland-Beveren mettait à profit un centre d'Albanese pour Schryvers dont la reprise était imparable (1-0, 60e). Loin de baisser les bras, les visiteurs appuyèrent leurs actions. Et la récompense ne tarda pas. Un centre parfait de Fai permettait à Amallah de rétablir l'égalité (1-1, 67e) et trois minutes plus tard c'est un assist d'Avenatti qui offrait à Bastien le ballon du 1-2 (70e). Après une ultime occasion d'Amallah (77e), Waasland-Beveren a tenté de revenir au score en vain. Si les trois points étaient acquis pour le Standard, la fin de match des Rouches a été marquée par la blessure de Bastien qui a dû céder sa place à Bokadi (87e).