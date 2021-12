Le Standard s'impose 2-3 à l'Anwterp au terme d'un match houleux et à rebondissements

(Belga) Le Standard s'est imposé 2-3 à l'Antwerp dimanche lors de la 18e journée de D1A. Les Liégeois, en supériorité numérique, étaient menés 2-1 mais Mehdi Carcela et Jackson Muleka ont marqué dans les derniers instants pour remporter les trois points.

La première occasion franche de la partie est venue des pieds du Liégeois Aron Donnum mais le Norvégien a vu sa tentative bien arrêtée par Jean Butez (18e). Dans la foulée, le Standard aurait pu ouvrir le score mais Nicolas Raskin, seul face à Butez, a mal ajusté son lob (22e). La réplique du Great Old ne s'est pas faite attendre. Radja Nainggolan, d'une frappe lointaine dont il a le secret, a obligé Arnaud Bodart à une belle claquette, déviant le ballon sur sa transversale (25e). Le retour aux vestiaires a été très houleux, une bagarre éclatant devant le banc des deux équipes et l'Anversois Abdoulaye Seck a vu rouge. Dans une ambiance devenue pesante au Bosuil, le Standard a tenté une première fois sa chance via Samuel Bastien (51e) avant d'ouvrir le score sur une frappe lointaine et déviée signée Kostas Laifis (0-1, 57e). L'entraîneur danois de l'Antwerp Brian Priske a alors décidé d'injecter du sang neuf avec Manuel Benson et Michel-Ange Balikwisha, ancien 'Rouche' (61e). Il n'aura fallu que cinq minutes à Benson pour servir Bjorn Engels, qui a égalisé de la tête (1-1, 66e). Incapables de profiter de leur supériorité numérique, les Liégeois ont encore encaissé. Benson, encore lui, a dynamité son flanc droit avant de centrer en retrait pour Balikwisha (2-1, 77e). Dos au mur, le Standard a su puiser dans ses réserves pour revenir puis émerger grâce aussi à deux remplaçants, Jackson Muleka et Mehdi Carcela. Le premier a servi le second sur le 2e but liégeois (2-2, 87e) avant de délivrer le Standard sur une frappe enroulée (2-3, 89e). Au classement, le Standard grimpe à la 10e place (23 pts) alors que l'Antwerp reste deuxième (33 pts).