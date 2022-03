Le Standard s'impose face au Beerschot, première victoire à domicile depuis trois mois

Le Standard s'est imposé, 1-0, face au Beerschot mercredi, dans un match d'alignement de la 19e journée de championnat. Grâce à un but de Dragus (34e) et malgré l'expulsion de Dussenne (52e), les Rouches se donnent un peu d'air et ont désormais 9 points d'avance sur Seraing, 17e. Le Beerschot, bon dernier, peine à envisager le maintien après ce nouveau revers.

Le Standard a pris le meilleur départ dans la rencontre, imposant sa domination dans la première demi-heure, illustrée notamment par une frappe intéressant de Raskin (14e). L'avantage s'est concrétisé grâce à Dragus, à la conclusion d'une action collective passée par Cimirot et Raskin pour se terminer par une frappe croisée au fond des filets de Vanhamel, malgré la déviation du portier anversois (1-0, 34e).

Henkinet a néanmoins dû sortir un arrêt de grande classe pour éviter l'égalisation de Dom sur un puissant envoi à la suite d'une grossière erreur défensive de Sissako (42e). Vanhamel lui a répondu en intervenant sur une tentative de Dragus depuis l'entrée de la surface pour éviter la noyade des visiteurs (43e).

Alors que le match semblait sous contrôle, le capitaine liégeois Noë Dussenne a écopé d'une carte rouge pour avoir coupé la course de Vaca en levant son bras dans le visage de son adversaire (52e). Vaca a tenté de se faire justice avec un tir des 18 mètres repoussé par Henkinet (55e) puis sur une nouvelle tentative à bout réclamant également l'intervention du gardien adverse (57e).

Dragus a réveillé les siens avec une frappe dans les bras de Vanhamel (60e), mais c'est le Beerschot qui a maintenu la pression avec une tête dévissée de Vaca, trouvé par-dessus la défense liégeoise (67e). Les Rouches ont tenu bon face aux multiples demi-occasions anversoises, mais ils devront remercier leur gardien, Henkinet, qui a encore veillé au grain sur un envoi lointain de Coulibaly en fin de rencontre (89e) après ses multiples sauvetages.

Au classement, le Standard respire même s'il reste à la 14e place. Les Rouches comptent 32 points, soit 9 de plus que Seraing, virtuellement barragiste. Le Beerschot, quant à lui, voit le maintien s'éloigner de plus en plus: avec 16 points, les Rats sont désormais à 7 longueurs de Seraing, et à 12 points d'Eupen.