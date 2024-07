Le Standard s'impose contre Nimègue, Louvain contre Waalwijk, Malines partage contre Lille

Le Standard de Liège disputait son quatrième match amical de préparation contre le NEC Nimègue, après des affrontements face à Aubel (victoire 0-5), Dender (défaite 1-5) et les Rangers (0-0). Les 'Rouches' ont pris les devants dans le premier quart d'heure via Boli Bolingoli (0-1, 12e) mais les Néerlandais égalisaient à la 24e grâce à Lars Olden Larsen (1-1). Gboua a redonné l'avance aux Liégeois à la 72e (1-2). Un but suffisant pour valider la victoire du Standard.