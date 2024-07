Le Standard s'incline lourdement contre le promu Dender en amical

Le Standard Liège s'est lourdement incliné (1-5) vendredi en match amical contre Dender, équipe promue cette saison en Jupiler Pro League. Le match a eu lieu à huis clos à l'académie du club liégeois et s'est déroulé en trois périodes: deux de 30 minutes et une de 45 minutes.

Malgré l'absence d'une bonne partie de l'équipe-type, les Liégeois ont ouvert le score après 10 minutes et un but de Soufiane Benjdida. Dender a égalisé via sa recrue Malcolm Viltard (29e), puis une autre recrue, le Tchèque Roman Kvet s'est offert un doublé (37e, 60e).

Dender a inscrit deux nouveaux buts lors de la "troisième" mi-temps de 45 minutes signés Jordy Soladio (74e) et Ali Akman (95e).