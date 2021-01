(c) Belga

Le Standard de Liège s’est imposé 0-1 ce dimanche soir sur la pelouse du Cercle de Bruges. Un but tombé à la 11e minute des pieds de Maxime Lestienne, bien servi par Nicolas Raskin. Le club liégeois remporte ainsi une deuxième victoire de rang, ce qui n’était plus arrivé depuis le 17 août et une victoire contre Waasland-Beveren qui avait suivi une victoire face… Au Cercle.

Un succès dont les observateurs ne retiendront globalement que le score. Pour le journal La Libre, si le Standard s’est imposé « sans briller », les Liégeois sont sur la bonne voie : "Dans le jeu il y a du mieux. On sent que les idées de Leye sont déjà ancrées dans les têtes." Tout en reconnaissant "qu’il y a encore du boulot."

Même son de cloche chez les journaux du groupe SudPresse qui parlent d’un "renouveau à confirmer" et soulignent la "réussite défensive" des Liégeois. Nos collègues rappellent également la semaine bien chargée des Rouches avec un déplacement mercredi à Malines (une victoire en six matches sur les cinq dernières années) et le derby wallon dimanche face à Charleroi.

Pour le coach du Standard, Mbaye Leye, son équipe a "souffert avec caractère" et affirme qu’il veut "continuer sur la lignée des deux derniers matches".

Grâce à sa victoire, le Standard est 8e de Pro League, à seulement deux points du quatrième Charleroi.

Avec neuf équipes qui se tiennent en cinq petits points entre la 3e et la 11e place, la course au top 4, synonyme de qualification pour les Play-off, reste plus ouverte que jamais.