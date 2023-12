Le Standard voit son interdiction de transferts levée par la commission des licences

Les Liégeois ont pu produire les documents nécessaires prouvant que le club avait bien rempli ses obligations salariales et en matière de dettes fédérales et sociales.

La commission a ainsi décidé en sa séance de mercredi de "lever la sanction d'interdiction de recruter des joueurs susceptibles d'être alignés en équipe première infligée au club dans sa décision du 20 décembre 2023 (conformément à l'article P7.39 et à l'article P7.42)" et de "lever la sanction de la réduction de 2 joueurs du nombre maximum de joueurs âgés de plus de 21 ans sur la Squad Size Limit infligée au club dans sa décision du 20 décembre 2023 conformément à l'article P7.42", explique le communiqué.