Le superbe geste du Racing Genk: les abonnements automatiquement prolongés en raison du coronavirus

Le Racing Genk a décidé de prolonger gratuitement les abonnements de cette saison, soit plus de 18.000, jusqu'à la trêve hivernale. Le club limbourgeois l'a annoncé mercredi.

Avec cette mesure, Genk répond à la crise du coronavirus qui a fait tomber à l'eau la fin de la saison 2019-2020 et aura peut-être une influence sur la prochaine saison. "Il n'y a aucune vente d'abonnement pour le moment au KRC Genk", a précisé le club dans son communiqué. "Avec ce geste, le club veut donner la priorité aux intérêts de ses supporters. D'une part pour compenser les six matches manqués cette saison et d'autre part pour anticiper les incertitudes telles que le nombre de matches à huis clos ou avec un nombre limité de supporters."

"Les abonnements actuels seront valables jusqu'à la trêve hivernale, soit jusqu'en janvier 2021. Si, d'ici là, six matches n'ont pas été joués devant des supporters, cette période sera prolongée. La vente des abonnements pour la deuxième partie de saison débutera lorsque nous aurons plus de clarté sur la situation." Le Racing a également annoncé que 95% des détenteurs de business seats ou de loges avaient déjà prolongé leur abonnement pour une saison supplémentaire.

Dans les prochains mois, le club limbourgeois prendra également des précautions pour l'hygiène et la distanciation sociale à la Luminus Arena.