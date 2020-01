Le SUPERBE hommage des supporters du Cercle de Bruges et d'Anderlecht à Miguel Van Damme (vidéo)

Le gardien du Cercle Bruges Miguel Van Damme doit à nouveau combattre la leucémie.

Un cancer du sang a été diagnostiqué à Van Damme à la mi-2016. Après une bataille de deux ans et cinq mois contre la maladie, il avait été déclaré guéri au début de l'année passée. Quelques mois plus tard, le cancer avait été à nouveau détecté après un nouveau contrôle. Il a subi une greffe après que les médecins ont trouvé un donneur parfaitement compatible, mais à présent le destin frappe à nouveau...

Dimanche, à l'occasion de la rencontre face à Anderlecht, les supporters des deux camps ont réservé un bel hommage à Van Damme. Ils ont applaudi lors de la 16e minute de jeu, en référence à son numéro de maillot.



Van Damme évolue depuis 2013 au Cercle de Bruges. Son équipe l'a toujours soutenu durant son combat. Durant l'été 2017, il a signé une prolongation de contrat et a encore prolongé l'an passé jusqu'en 2020, avec option pour une année supplémentaire.

Le Cercle a par ailleurs annoncé il y a quelques jours un partenariat avec la fondation 'Me to You' afin de sensibiliser le public et promouvoir la recherche sur la leucémie ou le cancer du sang.