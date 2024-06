Le Tchèque Roman Kvet est la sixième recrue estivale de Dender

Roman Kvet a connu plusieurs clubs dans son pays avant de signer en janvier 2023 au Viktoria Plzen, l'un des plus grands clubs de République tchèque. Le médian n'y est cependant resté qu'une demi-saison avant le début de son prêt en Turquie

La saison dernière, Kvet a également été prêté à Sivasspor en première division turque. Il a joué 26 matchs au total (846 minutes de jeu), inscrivant 1 but et donnant 2 passes décisives.

L'équipe dirigée par Vincent Euvrard officialise déjà son 6e transfert estival. Arrivé 2e du dernier exercice en Challenger Pro League, le club de Denderleeuw a annoncé les signatures du gardien Guillaume Dietsch (Metz), des défenseurs David Hrncar et Bryan Goncalves (Beveren), du milieu de terrain Desmond Acquah (OH Louvain) et de l'attaquant Mohamed Berte (Ostende).

Dender débutera sa saison le 27 juillet avec un match à domicile contre le vice-champion de Belgique, l'Union Saint-Gilloise.