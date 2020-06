Le vibrant hommage d'Mbaye Leye à Michel Preud'homme: "Avoir été ton dernier assistant est un miracle"

Après des jours de flottement, Michel Preud'homme a annoncé lundi soir qu'il se retirait de son poste d'entraîneur du Standard de Liège mais y reste vice-président. "Mon esprit veut encore être coach et aller à la guerre mais mon corps me dit que je ne tiendrai pas le coup", a expliqué le technicien liégeois. Ce mercredi, le Standard a annoncé que le Français Philippe Montanier est le nouvel entraîneur du club liégeois.

Adjoint de Michel Preud'homme durant une saison, Mbaye Leye a tenu à remercier "MPH" dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux.

"Dans le monde du foot il est très facile de blâmer, de nuire à l’image d’une personne où de le faire passer pour quelqu’un qu’il n’est pas", a écrit Mbaye Leye. "De t’avoir eu comme entraîneur a été une bénédiction et d’être ton dernier assistant un miracle car liste des prétendants était si longue. Recevoir du respect et de l’admiration de la part des personnes qui t’ont côtoyé ou eu la chance de travailler avec toi c’est le Must le Top le Grall."

Et de poursuivre: "Ta carrière et ton palmarès sont une réponse à toute personne qui a osé rivaliser et se mettre à ton niveau. Ta persévérance, ta volonté de partager tes connaissances, l’obsession du travail bien fait et des détails etc. font de vous le Grand MPH. (...) Parlons peu parlons bien : Je t’aime coach."