L'Écossais Fraser Hornby, ex-Ostende, transféré à Darmstadt

Le club français de Ligue 1entraîné par notre compatriote Will Still a officialisé le transfert de son joueur de 23 ans qui a marqué 8 buts et donné 2 assists pour le KVO en 22 matchs lors du défunt championnat ce qui n'a pas permis toutefois aux Kustboys de conserver leur place en Jupiler Pro League.

Hornby a aussi joué à Courtrai en 2019-2020 (4 buts en 14 matchs). Il avait été prêté à l'époque par Everton.