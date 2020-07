Les clubs professionnels belges en mode coronavirus: voici ce que cela donne dans le monde du football

Le monde du foot, lui aussi, a dû s'adapter. Désormais, les 24 clubs de la Pro League doivent soumettre, chaque semaine, leurs joueurs à des tests de dépistage. Des clubs contraints, aussi, d'appliquer les mesures sanitaires, jusque dans les vestaires.

C’est désormais un passage obligé. Un examen de routine. Une fois par semaine, avant l’entraînement, les footballeurs sont testés au Covid-19. Dans les vestiaires, le port du masque est obligatoire. Avant le test, il faut aussi remplir une fiche de renseignements médicaux. Des mesures contraignantes, mais rassurantes pour les joueurs.

"C'est une reprise un petit peu particulière mais je pense que c'est pour le bien de tout le monde", répond Sami Lahssaini, Joueur RFC Seraing. La vie quotidienne du club a elle aussi été modifiée… Comme par exemple les repas pris en groupe. "On fait le petit déjeuner en deux bulles. Ils sont dans deux parties pour ne pas qu'ils soient trop tassés, des choses comme cela", précise Peter Kerremans, Team-Manager du RFC Seraing.

Une fois sur le terrain, le sport reprend ses droits. Mais la préparation a elle aussi été perturbée par le long confinement, ce qui a donné des séances laborieuses en début de stage. "On leur a fait subir trois premières semaines sans voir le ballon", explique Carlos Rodriguez, Préparateur physique du RFC Seraing. "Il y a eu de la course continue, de l'endurance, du travail de renforcement musculaire très général". "Le 1er juillet, on pouvait de nouveau s'entraîner normalement, avec une bonne base physique, donc on a pu entrer dans le vif du sujet", poursuit ensuite Emilio Ferrera, Entraîneur du RFC Seraing.

A ce jour, les tests au RFC Seraing n’ont révélé aucun cas positif au Covid19.