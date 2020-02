Les deux nouvelles recrues d'Anderlecht présentées à la presse: "C'est le plus grand et le meilleur club en Belgique"

Avec Dejan Joveljic et Marko Pjaca, Anderlecht a recruté deux joueurs offensifs durant la dernière journée du mercato. Les deux hommes ont été présentés jeudi à la presse.

Joveljic est un international espoirs serbe de 20 ans prêté par l'Eintracht Francfort. Pjaca, un ailier croate de 24 ans, est prêté par la Juventus.

Tous deux s'entraînent depuis une semaine, mais manquaient encore de rythme pour être aligné le week-end passé. "Je suis heureux d'être ici. Anderlecht est le plus grand et le meilleur club en Belgique. Comme jeune joueur, tu ne peux pas être à un meilleur endroit en Europe", a commencé Joveljic. "Je suis ici seulement depuis quelques jours, mais mes premières impressions sont positives. Tout est génial. Je suis heureux de faire partie de ce grand club".

Formé à l'Etoile rouge, l'attaquant affirme être prêt à jouer. En raison des nombreuses blessures dans les rangs bruxellois, il pourrait débuter vendredi à Gand. "Je n'ai pas beaucoup joué ces derniers mois, mais je suis 'fit' et prêt", assure-t-il. "Je veux aider l'équipe à atteindre les Playoffs I".

Marko Pjaca a porté son choix sur Anderlecht après avoir discuté avec des compatriotes. "J'ai parlé avec des joueurs croates qui ont joué en Belgique, ils n'ont raconté que de belles choses. En fait, j'avais pris la décision auparavant, mais je voulais en savoir plus. Maintenant, je suis très heureux d'être ici".

Le Croate s'est remis d'une grave blessure au genou la saison passée. "Je me sens bien et prêt à jouer. Avec la Juventus, j'ai joué un petit quart d'heure en coupe contre l'Udinese, mais je m'entraînais complètement depuis deux mois. Je suis tout à fait 'fit'. Si l'entraîneur me choisit, je ferai de mon mieux".

Anderlecht connaît une saison difficile, mais cela n'effraie pas Pjaca. "Ce club a une riche histoire. Nous sommes ici pour aider Anderlecht afin qu'il puisse faire mieux à l'avenir".

Joveljic n'exclut d'ailleurs pas une qualification européenne. "Pourquoi pas? En football tout est possible".