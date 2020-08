Les Diables Rouges, son caractère, l'Euro 2021: fier et ému, Vincent Kompany revient sur les grands moments de sa carrière

Vincent Kompany n'est plus un joueur de football. Le Belge a décidé d'embrasser une carrière d'entraîneur, qu'il débutera à Anderlecht, son club de coeur. Invité du RTL INFO 19H, il est revenu sur les grands moments de sa carrière.

La carrière de Vincent Kompany pourrait donner le tournis à beaucoup de monde. 382 matchs au plus haut niveau, onze ans à Manchester City, capitaine des Diables Rouges... "Vince The Prince " a tout réussi. Une épopée qu'il a accepté de retracer avec nous sur le plateau du RTL INFO 19H.

Il retient notamment de grands succès dans ses clubs. "Mes images sont liées à des moments collectifs. Le premier titre avec Manchester City, la troisième place à la Coupe du Monde, surtout la victoire contre le Brésil et toute l'expérience qu'on a eu avec toute une nation. Je suis fier aussi du nez cassé et du mec qui continue pendant 60 minutes quand même. C'est ce que je veux transmettre aussi à l'équipe", a-t-il expliqué.

Vincent Kompany s'est forgé une réputation iconique, en Belgique et dans le monde. Mais il préfère ne pas trop y penser. "Je suis quelqu'un qui pense assez vers le futur. Mais quand je me rappelle ce qu'on a vécu quand même, je suis fier. J'ai aussi voulu montrer que je peux être issu d'une autre communauté, de la diversité et qu'aujourd'hui on est là, on a rassemblé une nation. Je suis vraiment fier de ça", détaille-t-il.

Justement, la sélection, c'est aussi terminé. Vincent Kompany ne disputera pas l'Euro 2021, malgré les demandes de son coach. "Roberto me connaît, une fois que j'ai pris ma décision, je la maintiens", sourit le désormais ancien Diable Rouge. "J'étais en paix avec ma décision. On a parlé d'avenir, il m'a félicité. Mais je serai là en tant que supporters !", promet l'emblématique capitaine du Sporting.