Les Françaises très confiantes avant le choc de l'EURO: les Red Flames peuvent-elles gâcher la fête?

Après un partage un peu décevant face à l'Islande lors du premier macth (1-1), les Red Flames s'attaquent ce soir à 21h à un des favoris de l'EURO féminin 2022: la France. Le jour de la fête nationale française.

La France aborde ce derby avec une grande confiance après la victoire 5-1 face à l'Italie. "Je n'ai pas peur qu'un excès de confiance en soi se glisse dans mon groupe", a déclaré la sélectionneuse nationale Corinne Diacre mercredi soir en préambule du match de la deuxième journée du groupe D. "Tout le monde sait ce qu'il faut faire et quel est notre objectif."

La capitaine Wendie Renard, qui entourait la coach française lors de la conférence de presse au New York Stadium de Rotherham, a approuvé ces propos. "Nous abordons ce match comme nous l'avons fait contre l'Italie, avec beaucoup de confiance et de détermination. Nous savons que nous pouvons nous qualifier pour les quarts de finale et ce que nous devons faire pour y parvenir." Le 14 juillet sera peut-être une motivation supplémentaire pour ses joueuses. "Nous en sommes conscientes, mais nous ne devons pas nous tromper de priorité. Nous avons un match à jouer et à gagner. Mais espérons que le résultat apportera un feu d'artifice de plus à la fête nationale."