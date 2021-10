L'accord budgétaire n'arrange pas le football belge: les joueurs vont devoir passer à la caisse

Le nouveau budget validé par le gouvernement fédéral n'arrangera pas les joueurs et le monde du football belge. En effet, le nouveau budget prévoit la fin des avantages fiscaux pour les joueurs et les agents. Jusqu'ici, les cotisations sociales des joueurs étaient drastiquement limitées. Quel que soit le salaire, ils versaient ainsi 940€ de cotisations par mois. Mais ce sera dorénavant différent.

Les avantages seront ainsi retirés, ce qui devrait rapporter pas moins de 30 millions d'euros. Les agents seront aussi taxés et ne pourront plus toucher plus de 3% des salaires de leurs joueurs. Cela devrait rapporter 13 millions d'euros, soit une économie totale de 43 millions d'euros par an.